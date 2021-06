Zhang a lavoro per lo sponsor, la dirigenza per cedere Hakimi (ed esuberi) – TS

Come riportato dall’edizione odierna di “TuttoSport” in edicola, il presidente Zhang tornerà presto in Cina e intanto continuerà a lavorare per il prossimo main-sponsor. Intanto la dirigenza continuerà a lavorare per piazzare gli esuberi, e in particolare per la cessione di Hakimi.

MAIN SPONSOR – Zhang è alla ricerca del prossimo main-sponsor sulla maglia. Anche l’edizione odierna di “TuttoSport” conferma il ritorno in Cina per il presidente nerazzurro, che continuerà a lavorare per lo sponsor (vedi articolo). Contatti in particolare in USA, per trovare un partner da 25-30 milioni.

MERCATO – Intanto sul mercato bisognerà piazzare diversi colpi in uscita, in particolare i giocatori tornati dai rispettivi prestiti come Lazaro, Dalbert, Nainggolan e Joao Mario, ma attenzione anche a Perisic e Vidal. Sul fronte Hakimi nei prossimi giorni si attenderanno novità tra PSG e Chelsea, per la fascia destra nel mirino il solito Emerson Royal e l’olandese Dumfries.

Fonte: TuttoSport