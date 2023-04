Seedorf: «L’Inter ha dominato e meritato! Mi aspetto un derby emozionante!»

Seedorf ha espresso il proprio parere sulla sfida di Champions League andata in scena a San Siro fra Inter e Benfica (vedi analisi tattica). L’ex nerazzurro e rossonero, opinionista di Prime Video, ha parlato anche del prossimo derby milanese.

SVOLTA – Clarence Seedorf commenta il passaggio del turno dell’Inter in Champions League e pensa alla prossima sfida. L’ex calciatore e opinionista di Prime Video dichiara: «L’Inter ha fatto una grande partita e ha veramente dominato. Il Benfica non è mai riuscito a fare il suo gioco e ha trovato gol causali. Grandissima prestazione per la squadra nerazzurra che ha meritato di arrivare in semifinale. Simone Inzaghi ha fatto un percorso molto importante ed è giusto che lui continui. Questa partita potrebbe davvero essere una svolta per il campionato perché qualche volta serve questo entusiasmo per riaccendere un fuoco. Vent’anni fa ho giocato il derby in semifinale, c’era grande tensione ma furono delle grandi partite. Mi aspetto un derby emozionante, non vedo l’ora che arrivi per godercelo ma anche perché, finalmente, l’Italia porterà una squadra in finale di Champions League».