Marchisio: «Inter, ritorno di Lautaro Martinez un punto di forza. Barella…»

Dopo l’approdo dell’Inter in semifinale di Champions League, Marchisio pensa alla prossima grande sfida europea contro il Milan (vedi date). L’ex calciatore, ospite nella trasmissione di Prime Video, esprime un parere anche su Lautaro Martinez e Barella.

CONCENTRAZIONE – Claudio Marchisio avanza alcune considerazioni sull’Inter, pensando anche alla prossima sfida in europa e al campionato. Così l’ex calciatore durante la trasmissione di Prime Video: «Arrivare concentrati a una semifinale di Champions League vuol dire giocare come una finale ogni partita di campionato, perché almeno mantiene la concentrazione. Questo vale sia perché hai l’obiettivo di rimanere in Europa il prossimo anno, e anche per essere pronto e preparato a un derby in semifinale. Secondo me sarà una partita molto tesa non solo in campo ma anche sugli spalti. Cercheranno all’inizio di non scoprirsi. Le due squadre hanno caratteristiche diverse. Il Milan, soprattutto con Rafael Leão o Theo Hernández, può permettersi di cercare di tirare il più possibile fuori l’Inter per partire in contropiede. L’Inter ha più possesso e più cambi, che in una semifinale possono fare la differenza. Per tutte e due sarebbe una sconfitta pesante perché è il derby di Milano e ti giochi la finale di Champions League. Il punto di forza dell’Inter potrebbe essere il ritorno al gol di Lautaro Martinez. Lui è un giocatore completo, che serve molto sia se c’è Romelu Lukaku sia se c’è Edin Dzeko. Potrebbe essere importante oltre a Niccolò Barella, che considero uno dei centrocampisti più forti al mondo».