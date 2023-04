Milito: «Felice per Lautaro Martinez! Inter nettamente superiore!»

Milito esprime la propria contentezza per la qualificazione in semifinale dell’Inter e per il ritorno al gol in Champions League di Lautaro Martinez. Di seguito le dichiarazioni del grande ex nerazzurro ospite su Prime Video.

FELICISSIMO – Diego Milito dice la sua su Inter-Benfica e sulla prossima sfida di Champions League (vedi date) che attenderà i nerazzurri. Intervenuto nel post-partita di Prime Video, l’ex calciatore afferma: «Lautaro Martinez ha agganciato il mio record di gol in Champions League? Sono contento e felicissimo. Lo dico sempre, ogni volta che Lautaro Martinez raggiunge un obiettivo. È stato un gol importante, con una bellissima giocata Federico Dimarco con Henrikh Mkhitaryan. Arriva un cross straordinario e Lautaro è lì proprio per fare gol. Una rete che ha tranquillizzato l’Inter. Credo che la squadra di Simone Inzaghi sia stata nettamente superiore del Benfica, sia all’andata che al ritorno. C’è un po’ di amarezza finale per il risultato perché l’Inter meritava un po’ di più. Il Milan contro in semifinale? Un derby del genere ti toglie tanta energia però è sempre bello perché è anche uno stimolo. Avere la società vicina, Javier Zanetti, il Presidente Steven Zhang, i direttori sportivi, è molto importante. Prima della partita erano tutti insieme e carichi per la partita al fianco dei ragazzi. Penso che questo è un bel segnale per l’Inter. Da dove vengono le critiche a Inzgahi? Non lo so ma credo siano un po’ eccessive. È lontano per vincere lo scudetto ma è stato per virtù del Napoli».