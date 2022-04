Scudetto, al Milan servono 10 punti. Inter non può più sbagliare – TS

Si infiamma la lotta scudetto. A quattro giornate dal termine l’esito è ancora incerto, con il Milan che però è avanti rispetto all’Inter. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, sarà una “guerra di nervi”

NERVI – Mancano 360 minuti alla fine del campionato. Quattro partite per assegnare un titolo che, in questa stagione, sembra non aver mai avuto un vero padrone. Il campionato, infatti, ha visto una serie di controsorpassi e di scivoloni inattesi da parte delle due squadre. All’Inter adesso, servirà uno score perfetto per sperare ancora nello scudetto: i nerazzurri, infatti, dovranno provare a vincere tutte le partite. Il Milan, dal canto suo, è consapevole che “bastano” 10 punti su 12 per conquistare il campionato. Scenario possibile, scrive il quotidiano, ma non scontato: il campionato, quest’anno, si è rivelato pieno di sorprese e di insidie inattese.

Fonte: Tuttosport – Alberto Pastorella