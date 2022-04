Rabiot: «Inter, se avessimo vinto sarebbe cambiato tutto! Ora la Coppa Italia!»

Rabiot intervistato da DAZN ha parlato anche delle sfide stagionali contro l’Inter, in particolare l’ultima di campionato. Poi avvisa i nerazzurri e punta alla Coppa Italia.

RIVINCITA – Adrien Rabiot vuole la rivincita con l’Inter in Coppa Italia dopo la sconfitta in campionato: «Se avessimo vinto contro l’Inter sarebbe davvero cambiato tutto mentalmente sarebbe scambiato il nostro approccio al campionato e quello delle altre squadre nei nostri confronti. Milan e Inter avrebbero avuto addosso tutta la pressione e credo sia difficile giocare la pressione della Juventus alle spalle. Finale? È una partita che aspetto in modo particolare perché la sconfitta in casa in campionato mi ha deluso e mi ha innervosito stessa cosa vale per la Supercoppa italiana. Penso che in entrambe le partite avremmo meritato molto di più. Ma questo è il calcio, alla fine non abbiamo vinto. Ma la finale di Coppa Italia è un match diverso, è un’altra storia, abbiamo una rivincita da prendere contro i nerazzurri. Sarà una partita molto importante».