Sconcerti: «Una buona Inter meglio di un buon Barcellona. Un solo schema»

Sconcerti mette l’Inter a un livello superiore del Barcellona, a due giorni dalla partita di mercoledì in Champions League. In collegamento con la trasmissione Pressing Serie A su Italia 1, il giornalista critica i catalani vittoriosi ieri per 1-0 sul Celta Vigo (vedi articolo).

POSSIBILE FARCELA – Mario Sconcerti dà possibilità all’Inter, ripetendo la prestazione di martedì scorso, di uscire indenne dal Camp Nou: «A me piace poco il Barcellona, devo dire, per cui la mia risposta è sì. Questo sì è una risposta emblematica, ma io non vedo e non ho visto niente di eccezionale nelle tre-quattro partite che ho visto del Barcellona. Ha due centrocampisti molto eleganti ma anche molto leggeri, Pedri e Gavi, che contrastano molto poco ed entrano poco in area. Lo schema migliore è “palla a Ousmane Dembélé“, che è molto saltuario: va per conto proprio, ha talento ma non geometria. Secondo me una buona Inter, la migliore in questo momento è difficile, è meglio di un buon Barcellona, poi il risultato va spesso per conto suo».