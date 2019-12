Sconcerti: “Serie A, Inter la novità! Per la prima volta c’è una sensazione”

Intervenuto su “Calciomercato.com” per rispondere alle domande dei lettori, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato dell’Inter e della sfida scudetto in Serie A

NOVITÀ – Queste le parole del giornalista Mario Sconcerti partendo dalla vittoria della Lazio sulla Juventus in Supercoppa Italiana: «In questo momento la Lazio è migliore della Juve. Lo dimostra il fatto che l’ha battuta due volte con il medesimo risultato, due volte in dieci giorni. Questi sono i giorni della Lazio. Ma la novità del campionato è un’altra». Quale? «L’Inter. La regolarità dei nerazzurri. L’Inter ha 9 punti in più dell’anno scorso e per la prima volta negli ultimi anni abbiamo la sensazione che la distanza con la Juventus sia stata colmata».

SCUDETTO – Sconcerti passa alla lotta per la conquista del campionato di Serie A: «Attenzione alla Roma. Non è lontanissima e soprattutto ha molti scontri diretti da giocare. Con l’Inter è la squadra che è migliorata di più, Fonseca ha fatto un ottimo lavoro e c’è un giocatore che si sta imponendo con numeri di livello altissimo, mi riferisco a Pellegrini. Gennaio sarà un mese decisivo, a fine mese sapremo se la Roma è dentro o fuori la lotta scudetto».

SORPRESA – Infine Sconcerti ha detto la sua su quale squadra si stata la sorpresa del campionato: «L’Inter, perché Conte l’ha stravolta. Certo, la Lazio sta stupendo, ma la conoscevamo già. E’ cresciuto Correa, che come valore specifico non è inferiore a quello di Dybala nella Juve. E c’è Immobile che segna come nessun altro».