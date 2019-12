Orsi: “Lazio da titolo! Inter e Juventus ora se ne sono accorte. Inzaghi…”

Fernando Orsi, ex vice allenatore dell’Inter di Mancini, ha scritto un editoriale per “Tuttosport”. Quello che è stato anche un giocatore della Lazio si è quindi concentrato sui biancocelesti e la corsa al titolo con nerazzurri e Juventus

NUOVA PRETENDENTE – «La vittoria in Supercoppa ha confermato che la Lazio avrà un ruolo importante in campionato, concedendogli di sognare anche qualcosa di più dell’obiettivo Champions. E l’Inter, ma soprattutto la Juve, se ne sono ormai rese conto. La squadra è cresciuta in maniera proporzionale al suo allenatore: Inzaghi ha trovato la chiave giusta, tattica ed emozionale, entrando nella testa di una squadra che plasma ormai da tre anni e mezzo, con alti e bassi». Queste le parole di Fernando Orsi sulla lotta al titolo.