Sconcerti: “Lukaku decisivo, ma se senza di lui l’Inter giocasse meglio?”

Condividi questo articolo

Mario Sconcerti

Mario Sconcerti, ospite di oggi per “Maracanà” sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato dell’infortunio di Lukaku sostenendo che potrebbe essere un problema meno grande di quanto si pensi

CHE SQUADRA SENZA IL BELGA? – Sconcerti azzarda che senza Lukaku l’Inter potrebbe anche giocare meglio perché sarebbe costretta a non fare affidamento solo al suo bomber: «La Juventus senza Ronaldo ha smesso di segnare, ha fatto tre pareggi. Come Lukaku nell’Inter è un riferimento, anche se sono due riferimenti diversi, uno per velocità e rapidità di movimento, l’altro per essere una boa, per avere grande intensità fisica per trascinarsi appresso i palloni. In questo momento Lukaku è stato veramente decisivo, bisogna vedere se senza Lukaku l’Inter riesce a giocare a calcio. Adesso i palloni vanno a finire sempre a lui. L’Inter ha una qualità che fatica a far emergere perché si affida troppo a Lukaku e sarebbe interessante vedere cosa farà senza il suo riferimento, se proverà a giocare cercando di più la propria qualità».