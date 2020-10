Inter-Parma, in 5 per 3 maglie da titolari: la possibile linea difensiva

Domani alle 18 si giocherà Inter-Parma. Antonio Conte dovrà fare i conti ancora con infortuni e casi di positività al Coronavirus. In difesa il tecnico nerazzurro può però scegliere.

DIFESA – Antonio Conte ha cinque giocatori per tre maglie da titolari da schierare in Inter-Parma. Chi infatti comporrà il terzetto difensivo a difesa di Samir Handanovic? Con Milan Skriniar ancora out a causa del Covid-19 Danilo D’Ambrosio giocherà come centrale di destra, con Stefan de Vrij in vantaggio su Andrea Ranocchia per il ruolo di centrale. Occhio però al centrale ex Genoa e Sampdoria che ha fatto molto bene nella sfida di sabato scorso. Sulla sinistra dovrebbe toccare ancora ad Alessandro Bastoni e non ad Aleksandar Kolarov.