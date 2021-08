Sconcerti: «Lukaku bravo a resistere. Belotti? Lo vedo bene all’Inter»

Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di Maracanà, trasmissione di TMW Radio. Il giornalista ha discusso dell’offerta del Chelsea a Lukaku, nonché di come vede Belotti molto bene all’Inter

OFFERTA INGLESE − Queste le parole di Sconcerti su Lukaku: «I centravanti in Europa più importanti al momento sono quattro: Harry Kane, Romelu Lukaku, Dusan Vlahovic ed Erling Haland. Credo che sul mercato, qualcosa di serio succederà. Lukaku ha già detto più volte di non volersi muovere dall’Inter. Però, sono rimasto colpito da un fatto, ovvero che il Chelsea si sia direttamente messo a trattare con il giocatore. Lui è stato bravissimo, gli hanno offerto 15 milioni all’anno e ha resistito. Non so se ha avuto anche qualche assicurazione dall’Inter».

ADATTO ALL’INTER − Sconcerti ritiene Belotti buono per i nerazzurri: «Andrea Belotti credo vorrebbe una squadra molto più ambiziosa dello Zenit San Pietroburgo, una inglese o una grande italiana. In Inghilterra, potrebbe giocare da tante parti, lo stesso in Italia. Se all’Inter, dovesse andare via uno tra Lukaku o Lautaro Martinez, Belotti potrebbe essere una buona alternativa. Si parla, in caso, di Joaquin Correa che è un grande giocatore»