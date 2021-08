FOTO – Vecino festeggia l’anniversario all’Inter: 4 anni in nerazzurro

Dal due agosto 2017 al due agosto 2021. Si celebra oggi il quarto anniversario dell’arrivo ufficiale di Matias Vecino all’Inter. L’uruguaiano ha voluto festeggiare il suo giorno speciale attraverso un post nelle storie del suo profilo Instagram ufficiale.

QUATTRO ANNI – In quattro anni di Inter, per Matias Vecino sono state parecchie le soddisfazioni. A partire dal gol che permise ai nerazzurri di vincere per 2-3 contro la Lazio in rimonta allo Stadio Olimpico, permettendo così alla squadra di tornare in Champions League dopo sei lunghi anni. Ma anche la rete segnata allo scadere contro il Tottenham, proprio in quel ritorno nella maggiore competizione europea, che valse un’altra vittoria in rimonta. Fino ad arrivare allo Scudetto conquistato la scorsa stagione scorsa. Quattro intensi anni, che Vecino ha voluto celebrare con una foto che ricorda proprio il giorno della sua presentazione ufficiale, il due agosto 2017.