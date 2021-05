Sconcerti: «Juventus, tetto ingaggi doppio rispetto all’Inter. L’idea smentita»

INGAGGI – Queste le parole di Mario Sconcerti ai microfoni del canale Spreaker di “Calciomercato.com”. «Gli ingaggi di questa stagione, definiti complessivamente tra l’agosto e il 5 ottobre, giorno di chiusura del mercato, sono aumentati di 42 milioni e 6 per dieci squadre su 17 (neopromosse escluse). Questo smentisce in modo piuttosto duro l’idea che alla base della crisi ci sia il virus. Quando i nuovi accordi sono stati conclusi eravamo non solo in pieno Covid , ma era arrivata ormai anche la seconda ondata. Quattro squadre sono rimaste praticamente alle cifre precedenti, solo tre squadre hanno diminuito in modo importante i loro ingaggi, certamente per la presenza del Covid, ma soprattutto perché avevano già forti e dichiarati problemi di esercizio».

