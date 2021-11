Sconcerti: «Inter-Napoli, qualcosa di incompiuto nei nerazzurri. Un limite»

Mario Sconcerti ha parlato della partita del campionato di Serie A che vedrà sfidarsi domenica a San Siro Inter e Napoli.

PARTITA – Queste le parole a TMW Radio nel corso di Maracanà da parte di Mario Sconcerti su Inter-Napoli. «E’ una partita molto importante per la classifica, recuperare sette punti non è agevole, su due squadre poi, che ci sia un qualcosa di incompiuto nell’Inter è vero. Nonostante sia campione d’Italia, l’Inter è una squadra che ancora non ha battuto nessuna delle altre squadre importanti del campionato. E questo è un limite».