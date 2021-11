Kostic-Inter, le voci non si fermano. La domanda dalla Germania

Filip Kostic, esterno dell’Eintracht Francoforte, continua ad essere accostato all’Inter come possibile dopo Ivan Perisic.

MERCATO – Le voci sul possibile trasferimento di Filip Kostic all’Inter non si fermano. Ed anche la Bild si chiede se il cambio di agente da parte del serbo da Fali Ramadani ad Alessandro Lucci porterà il giocatore dall’Eintracht Francoforte al club nerazzurro. “Questo italiano porterà Kostic all’Inter?”, si chiedono nel titolo dell’articolo. Inoltre sempre il sito della stessa testata tedesca ricorda che la scorsa estate l’esterno voleva trasferirsi in Serie A, alla Lazio, operazione di mercato poi fallita per via di un’offerta di soli dieci milioni di euro. Stavolta l’Inter riuscirà a portarlo in Italia?

Fonte: Bild.de – Roland Palmert