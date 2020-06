Sconcerti: “Inter completa, ma ha un limite. Candreva rinato! Eriksen…”

Sconcerti ha parlato di pregi e limiti dell’Inter, dopo aver esaltato il gioco dei nerazzurri (qui il suo pensiero). Il giornalista sottolinea la crescita di Antonio Candreva rispetto alle scorse stagione, ma anche la centralità di Christian Eriksen. Di seguito le sue dichiarazioni a “Calciomercato.com”

OCCHI SUL CENTROCAMPO – Mario Sconcerti fa il punto della situazione sulla ripresa dei nerazzurri: «Inter la migliore vista fin qua? Mi ha fatto impressione l’Inter, sì, e non è la prima volta, anche in Coppa Italia aveva giocato bene. Ha giocato contro un avversario facile, la Sampdoria, ma Eriksen con questi avversari fa la differenza. Sa dribblare, tira tanto, gioca di prima. Contro avversari difficili può essere più complicato. Il danese è un uomo che sta cambiando l’Inter – dice Sconcerti -. Senza Brozovic ha dato più velocità e leggerezza al gioco dell’Inter. Parliamo di una buona squadra, non straordinaria. Ma sicuramente già completa, difficile da migliorare. Non è facile metterci altri giocatori. Stanno tutti facendo bene, da Lukaku a Candreva, che sembra rinato. Un limite ce l’ha? Fa fatica a chiudere le partite, deve insistere di più».