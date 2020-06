Morto Pierino Prati, il cordoglio dellâ€™Inter per lâ€™ex attaccante

Morto Pierino Prati, il cordoglio dell’Inter per l’ex...

Morto Pierino Prati, il cordoglio dell’Inter per l’ex attaccante

Condividi questo articolo

Un’altra leggenda del calcio italiano degli anni Sessanta è scomparsa. Si tratta di Pierino Prati, celebre attaccante soprattutto del Milan. L’Inter lo ha ricordato con un post via Twitter.

IL CORDOGLIO – “Pierino Prati, un altro campione che ha reso speciale Milano con le sue gesta, ci saluta. L’Inter, con tutti i suoi tifosi, ricorda con affetto un grande avversario di sfide indimenticabili“. Questo il post, via Twitter, con cui la società ha ricordato l’ex attaccante, scomparso oggi a settantatré anni. In carriera aveva vestito, in particolare, le maglie di Milan, Roma e Fiorentina, vincendo con l’Italia gli Europei del 1968 e partecipando ai Mondiali del 1970 con la finale persa col Brasile. La redazione di Inter-News.it si unisce al cordoglio.