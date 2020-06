Di Gennaro: “Eriksen completo, ora al top: svolta Inter. Conte voleva Vidal”

Di Gennaro ha parlato del possibile impatto di Christian Eriksen sul finale di stagione dell’Inter. L’ex calciatore sottolinea anche il mancato arrivo di Arturo Vidal in nerazzurro. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “TMW Radio”

SVOLTA TECNICA – Antonio Di Gennaio parla dei temi caldi in casa Inter: «Conte ha ritrovato delle certezze di squadra, Eriksen e Lautaro su tutti. A gennaio avrebbe preferito Vidal, ma il danese può fargli svoltare tatticamente e tecnicamente. Nel calcio ci vuole quello che crea, che va fuori dagli schemi, ha lavorato bene. Le certezze gliele ha date una squadra che crea molto, a cui manca continuità nell’intera durata della gara. L’ex Tottenham variabile che Juventus e Lazio non hanno? La Lazio i top li ha: Luis Alberto, Milinkovic e così via – dice Di Gennaro –. Lo spagnolo è migliorato sotto tutti i punti di vista e dà già grandi certezze. Alla Juventus c’è il problema del centrocampo e dell’attaccante, con Dybala che non ne ha le caratteristiche. Sarri deve lavorare nello specifico. L’Inter doveva trovargli il suo ruolo e così si esprime al massimo. Non è detto che Eriksen non corra, è un giocatore completo. L’Inter ha un potenziale offensivo e può riprendere il discorso Scudetto».