Sconcerti: “Griezmann all’Inter? Sarebbe un ripiego di Lautaro Martinez!”

Lautaro Martinez potrebbe lasciare l’Inter per andare al Barcellona, che come pedina potrebbe utilizzare Griezmann (vedi articolo). Sconcerti – intervenuto ai microfoni di “Maracanà” su “TMW Radio” – promuove l’argentino e dice la sua su Messi. Di seguito le sue dichiarazioni

SCAMBIO – Lautaro Martinez per Antoine Griezmann? Secondo Mario Sconcerti a perderci sarebbe l’Inter: «Quest’anno il francese non ha giocato bene, è comunque un ottimo giocatore ma diverso da Lautaro. Mi sembrerebbe un ripiego, seppur di lusso. Lautaro è un giocatore con più prospettive. Mi sembra più completa la coppia Lautaro-Romelu Lukaku. Lionel Messi all’Inter? Ne ha parlato incautamente Massimo Moratti (vedi articolo), che però ha chiarito che parlava da tifoso. C’è un contratto in scadenza ma non credo possibile che Messi possa fare a meno del Barcellona e viceversa. Se dovesse accadere, l’Inter può entrare in corsa. Ma io penserei a tenermi Lautaro intanto».