Mertens, Lukaku spiana la strada e Inter affonda! Pronta offerta: i dettagli

Condividi questo articolo

Mertens e l’Inter ancora una volta vicini (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da “sportmediaset.it”, il rinnovo con il Napoli che sembrava cosa fatta è in una pesante fase di stallo. Uno dei motivi sembra essere proprio il club nerazzurro e il richiamo dell’amico e connazionale Lukaku. Di seguito tutti i dettagli

DOPPIO BLOCCO – Dries Mertens prima che scoppiasse l’emergenza Coronavirus sembrava a un passo dal rinnovo con il Napoli sulla base di un biennale da 4 milioni a stagione più 500.000 euro di bonus e un premio alla firma di 2 milioni (vedi articolo). Un accordo verbale tra il folletto belga e Aurelio De Laurentiis che aspettava solo di essere ufficializzato. Nei giorni a seguire l’annuncio tanto atteso è continuato a slittare per motivi non chiari, fino al blocco totale imposto dal Governo che ha rimandato qualsiasi discorso.

AFFONDO BELGA – Nel frattempo l’Inter si è rifatta sotto per Mertens, con Beppe Marotta da sempre favorevole ai grandi colpi a parametro zero. La vera chiave di questa riapertura, però, sembra essere l’intervento dell’amico e connazionale Romelu Lukaku. Il centravanti nerazzurro, infatti, avrebbe per primo contattato Mertens per convincerlo a scegliere l’Inter. La società nerazzurra è pronta a offrire un contratto biennale da 6 milioni di euro a stagione più un’eventuale opzione per il terzo anno e, soprattutto, senza vincoli ai diritti d’immagine come invece sarebbe per il Napoli. Mertens vacilla, Lukaku e l’Inter affondano.

Fonte: sportmediaset.it