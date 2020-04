Inter, e se Lautaro Martinez partisse davvero? Non solo Griezmann – GdS

Lautaro Martinez è di fronte ad un bivio. Inter o non Inter, Barcellona o non Barcellona. Le voci di mercato rosolano l’atmosfera intorno al ‘Toro’ che comunque non ha manifestato esplicitamente la volontà di cambiare aria. Ma “La Gazzetta dello Sport” analizza un’eventuale cessione, mettendo sul piatto i nomi più probabili per raccogliere l’eredità dell’ex Racing Avellaneda. Non solo Antoine Griezmann sulla lista di Marotta

SCELTE – L’Inter è legata a filo doppio al suo ‘Toro’, che a sua volta è di fronte al bivio più importante della sua carriera (finora) (QUI le ultime sull’affare col Barcellona). Giuseppe Marotta sa che non può comunque farsi trovare impreparato se l’attaccante a un certo punto decidesse di andare da Lionel Messi, unica soluzione che potrebbe realmente strapparlo da Milano. Il nome di Antoine Griezmann è una provocazione ma non troppo: visto che il Barça – anche per gli effetti del coronavirus – difficilmente potrebbe pagare l’intera clausola cash (111 milioni di euro), allora meglio rilanciare chiedendo lo scambio con il francese.

ALTERNATIVE – Antoine, inseguito a lungo dai catalani e preso a 120 milioni un anno fa, si è un po’ intristito. Nello spogliatoio la sua voce è rimasta nelle retrovie e il feeling con Messi non è di quelli da ricordare. Ecco perché non è impossibile un suo addio in caso di arrivo di Lautaro Martinez. Certo, lo stipendio mostruoso da 17 milioni è una montagna altissima da scalare, ma in un mercato che si annuncia imprevedibile ci potrebbe pure stare un prestito. Un altro nome che va tenuto caldo per i gol di domani è quello di Pierre Emerick Aubameyang, che lascerà l’Arsenal.

CAUTELARSI – L’attaccante gabonese è in scadenza nel 2021, ha una valutazione di partenza alta: 70 milioni. I Gunners lo pagarono 64 nel gennaio 2018, ma oggi si potrebbe fare anche per la metà. Piace a tanti, l’Inter lo aveva sondato prima del colpo Romelu Lukaku e potrebbe tornarci su. Sempre che Antonio Conte alla fine si ritrovi davvero senza Lautaro.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Carlo Angioni