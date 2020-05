Sconcerti: “Cavani? Stesse caratteristiche di Mertens! Progetto di Conte…”

L’Inter è sulle tracce di Cavani mentre Lautaro Martinez si appresta a trasferirsi al Barcellona. Sconcerti – intervenuto ai microfoni di “Stadio aperto”, su “TMW Radio” – dice la sua sull’uruguaiano e sulle similitudini con Mertens. Di seguito le sue dichiarazioni

SIMILITUDINI – L’Inter è sulle tracce di Edinson Cavani mentre Dries Mertens è definitivamente tramontato. Per Mario Sconcerti non c’è grande differenza tra i due: «Cavani non è un centravanti classico, parte da lontano. Secondo me Antonio Conte parte già per inserirlo al posto di Lautaro Martinez: credo che il progetto sia la coppia Cavani-Romelu Lukaku, con il primo che si muove di più. Cavani fisicamente diverso da Mertens? Può sembrare un paradosso, ma le caratteristiche sono le stesse, cambia solo il passo. Uno è breve, l’altro lungo, ma entrambi partono dall’esterno per accentrarsi e aiutano la strada. Per me Mertens era previsto come terzo attaccante. Cercheranno uno agile, brevilineo, che porti profondità e rapidità per completare il reparto».