Cecchi: “Icardi, colpo per un’italiana! San Siro? Il mio parere”

Il futuro di Mauro Icardi non è ancora scritto: l’unica certezza sembra il suo non-ritorno all’Inter. Se il PSG non lo riscatterà, un’italiana è pronta ad acquisire l’argentino, secondo Stefano Cecchi. Il giornalista, intervenuto a “Radio Sportiva”, commenta poi la vicenda sullo stadio di San Siro.

FUTURO INCERTO – Dove giocherà Mauro Icardi nella prossima stagione? Il riscatto da parte del PSG dell’ex attaccante dell’Inter non è scontato. E, in Italia, solo un club può permettersi le prestazioni dell’ex numero 9 nerazzurro. Ecco le parole di Stefano Cecchi: «Se tornasse in Italia vestendo la maglia bianconera, la Juventus farebbe un grandissimo colpo». In caso di approdo di Icardi a Torino, l’Inter otterrebbe un surplus economico non indifferente. Grazie ad una particolare clausola attivata col PSG, il prezzo totale salirebbe da 70 milioni (riscatto) a quasi 90 milioni. Una situazione di cui Giuseppe Marotta è ben consapevole, e che continuerà a monitorare nelle prossime settimane.

PARADOSSO – Cecchi commenta poi la situazione riguardante il futuro di San Siro. Questa la sua opinione: «Vicenda paradossale. Giusto intervenire sugli stadi, ma perché dobbiamo buttarlo giù? È lo stadio più bello d’Italia, una meraviglia architettonica non solo per fascino e storia, ma anche per visuale».