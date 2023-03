Schmidt: «Inter squadra di qualità, ma crediamo nel nostro calcio!»

Roger Schmidt in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Benfica e Vitoria, ha parlato anche del sorteggio di UEFA Champions League contro l’Inter.

IL COMMENTO – Roger Schmidt commenta così i sorteggi di Champions League: «Conosciamo la nostra avversaria che sarà l’Inter, una grande squadra. Ha tante qualità individuali. I giocatori conoscono la competizione, abbiamo già giocato ad un livello alto in Europa, sarà una grande sfida. Crediamo nel nostro calcio. Abbiamo possibilità di arrivare in semifinale. Oggi però non penso alle semifinali ma al Vitoria (prossimo avversario sabato alle 19, ndr)».