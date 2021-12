Scaroni: «Nuovo Stadio Milano supporterà sviluppo e competitività»

Scaroni ha parlato dopo l’annuncio della scelta ufficiale del progetto per il Nuovo Stadio Milano (vedi articolo). Il presidente del Milan ha sottolineato l’importanza per i rossoneri e per l’Inter di un nuovo impianto, anche per aumentare lo sviluppo dei due club.

IMPIANTO FONDAMENTALE – Queste le parole di Paolo Scaroni sulla scelta del progetto per il Nuovo Stadio Milano: «Il Nuovo San Siro sarà lo stadio più bello del mondo contraddistinto da una forte identità e riconoscibilità. Uno stadio attrattivo, accessibile e sostenibile che rappresenterà una nuova icona per la città di Milano. Consentirà di supportare lo sviluppo di Milan e Inter, rafforzandone la competitività a livello internazionale».