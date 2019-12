Scanziani: “Inter dipende da tre giocatori. Scudetto? Possibile in un caso”

Condividi questo articolo

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva”, Alessandro Scanziani, mezzala dell’Inter negli anni ’70, ha parlato dei nerazzurri dopo la vittoria sul Genoa

CLASSIFICA – Queste le parole di Alessandro Scanziani, mezzala dell’Inter negli anni ’70, sull’andamento nel girone d’andata della squadra nerazzurra: «Sinceramente non mi aspettavo che l’Inter facesse così tanti punti. Veramente tanta roba questo girone d’andata, eccezionale. Forse l’unico problemino è stato prendere il gol in contropiede a Firenze quando la partita era quasi finita. Ieri la squadra ha fatto bene, anche se una mano gliel’ha data il Genoa».

SCUDETTO – Scanziani quindi sulle possibilità dell’Inter di poter vincere il campionato di Serie A: «Sì, ma nella misura in cui la Juventus non metta un’altra marcia. I bianconeri hanno una grande rosa che permette a Sarri di avere due giocatori molto forti per ruolo. Dipenderà anche dal loro cammino in Champions League. Vorrei che dopo 8 campionati, lo vincesse qualcun altro lo scudetto».

LUKAKU – Infine Scanziani sull’attaccante Romelu Lukaku, ieri decisivo in Inter-Genoa per la sua doppietta e non solo: «L’Inter dipende da lui, ma come dipende anche da Brozovic e Handanovic. Lukaku sta facendo sicuramente molto bene, ci si aspetta sempre qualcosa di più da lui ma alla fine i gol li fa sempre. Ieri è stato bravo anche a cedere il rigore ad Esposito, significa che pensa alla squadra oltre che a segnare. La squadra gli vuole bene, ha capito il suo spirito».