Vidal-Inter, il Barcellona ha chiarito un punto con l’agente – MD

Questa settimana si sarebbe tenuto un vertice con l’agente di Arturo Vidal, in cui il Barcellona avrebbe fatto chiarezza sulla sua posizione rispetto all’Inter

LE ULTIME – Secondo quanto riportato dal sito del Mundo Deportivo, nel corso dell’incontro tra il Barcellona e il procuratore di Arturo Vidal, Fernando Felicevich, il club blaugrana avrebbe ribadito che non sarebbe disposto a cedere il centrocampista cileno a gennaio. Niente da fare dunque per l’approdo all’Inter il prossimo mese. Tuttavia la società catalana lascerebbe aperta una possibilità ai nerazzurri. Gli spagnoli infatti potrebbero dire sì alla cessione del giocatore sudamericano a fronte di un’offerta vertiginosa da parte della squadra meneghina. In caso contrario non ci sarebbero spiragli disponibili per la formazione lombarda. Il calciatore è infatti il quarto capocannoniere dell’undici iberico alle spalle solo di Messi, Suarez e Griezmann. Inoltre il tecnico Ernesto Valverde considera l’ex Bayern Monaco un profilo che non ha eguali all’interno della propria rosa. Insomma, per i dirigenti nerazzurri la strada per tentare di concludere questo affare sembra essere più che mai in salita.