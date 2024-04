Scamacca: «Non guardo spesso l’Inter! No estivo? Lo rifarei, spiego»

Ricordate quando a luglio Scamacca sembrava a un passo dall’Inter? Poi ha preferito l’Atalanta. Stasera ha fatto gol e assist contro il Verona, ma i suoi non sono andati oltre il 2-2. Durante Super Tele, su DAZN, l’attaccante ha parlato di vari temi.

LA GIOCATA – Ciro Ferrara, sull’assist di Gianluca Scamacca per Éderson nel secondo gol dell’Atalanta al Verona, afferma che la giocata sia molto simile a quelle classiche dell’Inter di questa stagione, con l’imbucata centrale. Ma l’attaccante non coglie il parallelo fatto dall’ex difensore: «Non lo so, perché non guardo spesso l’Inter. Dico la verità, però quando mi è arrivata palla ho visto Éderson che partiva e mi è venuto istintivo toccarla».

RILANCIATO – Scamacca, nell’ultimo mese, si è ripreso l’Atalanta dopo che aveva anche perso la Nazionale. Il centravanti, che in estate preferì i bergamaschi all’Inter, non è soddisfatto del tutto per la sua stagione: «Stasera un peccato, i tre punti sembrava ce li avessimo in mano. Questo momento è molto importante, perché ho passato dei mesi complicati però ho sempre lavorato. Non mi sono mai arreso e mai fermato, quando lavori sodo e costante poi il tuo momento arriva».

IL MERCATO – In chiusura, Scamacca torna proprio sul trasferimento all’Atalanta preferendola all’Inter: «La scelta la rifarei assolutamente, perché qui si migliora tantissimo e c’è solo da imparare. Non sono un campione: i campioni sono altri, io lavoro per diventare un campione. Gian Piero Gasperini insiste molto sulla pressione, sull’intensità e sul giocare la palla in avanti».