All’Atalanta stavolta non basta Scamacca: Noslin rilancia il Verona

L’Atalanta non ripete la super prestazione di giovedì a Liverpool. Nel posticipo della trentaduesima giornata di Serie A Scamacca fa gol e assist, ma il Verona rimonta in tre minuti da 2-0 a 2-2 con Noslin fondamentale.

NIENTE SCATTO – Per il Verona è un pari fondamentale per lasciare la zona retrocessione, mentre l’Atalanta in Serie A proprio non riesce a imporsi. Finisce 2-2 il posticipo, col primo tempo tutto di marca bergamasca. È il grande momento di Gianluca Scamacca, che dopo la splendida doppietta a Liverpool di giovedì sblocca il risultato al 13’ con un gran tiro dal limite. L’Hellas risponde con una chance enorme per Tomas Suslov, incapace di concludere a rete da due passi. E subito dopo paga, perché al 18’ proprio Scamacca imbuca per Éderson la cui fuga centrale si conclude col facile piazzato del raddoppio. Per l’Atalanta sembra tutto in discesa, ma non è certo così.

LA RIMONTA – Quasi dal nulla, il Verona torna in partita al 57’. Darko Lazovic riceve palla da Tijjani Noslin al limite dell’area, conclusione e Marco Carnesecchi è battuto. Passano tre minuti, Fabien Centonze da destra crossa e Noslin (gol e assist anche per lui) anticipa Carnesecchi tutt’altro che reattivo per fare 2-2. Subito il pareggio, l’Atalanta cerca di riportarsi in avanti pur rischiando qualcosa. Nel finale ha due enormi occasioni: l’ex Isak Hien, sugli sviluppi di un angolo, di testa manda a lato. Nel primo dei cinque minuti di recupero tap-in di Aleksej Miranchuk parato da Lorenzo Montipò.