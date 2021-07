Satriano, precampionato da fenomeno. Niente vacanze per l’Inter! – TS

Satriano in poche settimane ha già conquistato tutto l’ambiente Inter. Dopo esere stato nominato miglior attaccante dell’ultimo campionato Primavera, Simone Inzaghi se lo gode in prima squadra e potrebbe decidere di tenerlo.

DA FENOMENO – Satriano lavora duramente tra i “grandi” della prima squadra per convincere e continuare a stupire il suo nuovo tecnico, Simone Inzaghi, che proprio con i giovani ha un certo feeling. Martin, al tempo libero e alla ferie prolungate ha preferito tagliarsi le vacanze per regalarsi una possibilità in prima squadra, scelta che ad oggi lo sta premiando sotto tutti i punti di vista. Precampionato da fenomeno: cinque gol al Sarnico, gol anche contro Lugano e Pergolettese. L’opzione prestito, ad oggi, è quella più plausibile, ma è una cosa è certa: l’Inter non vuole privarsene. Inzaghi dal canto suo potrebbe anche decidere di tenerlo come quarta punta.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna