De Vrij, in Premier League c’è l’interesse dell’Everon: Raiola a lavoro – TS

“TuttoSport” anche oggi continua a battere sulla possibile cessione di Stefan de Vrij. Il calciatore, secondo il quotidiano torinese, interessa in Premier League, in particolare all’Everton.

INTERESSE – Secondo quanto riportato anche oggi da “TuttoSport”, Stefan de Vrij potrebbe essere uno dei giocatori “sacrificabili” per evitare la cessione di Lautaro Martinez. Nella sua perlustrazione in Premier League, Mino Raiola avrebbe raccolto l’interesse dell’Everton per il difensore olandese. Discorsi ancora in fase embrionale, specifica il quotidiano di Torino, che specifica inoltre la volontà dell’Inter di voler chiudere il mercato con almeno 80 milioni in attivo.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino

