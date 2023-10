Sassuolo, striscia di vittorie conclusa! Passa il Monza al Mapei

Il Sassuolo non riesce a continuare la striscia positiva di vittorie, vince il Monza con il risultato di 1-0. Al Mapei Stadium è decisivo Lorenzo Colombo.

PRIMO GOL – Il Monza passa incredibilmente contro il Sassuolo con il risultato di 1-0 e trova una vittoria fondamentale per la classifica. Gli uomini di Alessio Dionisi deludono dopo i successi con Juventus e Inter e non riescono a continuare la striscia positiva. Il primo gol in campionato di Lorenzo Colombo è decisivo durante il match: al minuto 66 l’attaccante di proprietà del Milan ha concluso in area di rigore per i tre punti finalmente dei suoi. Adesso in classifica Sassuolo e Monza si trovano a pari punti al decimo posto.