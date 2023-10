Torino e Verona si equivalgono! Pareggio a reti bianche

Torino e Verona concludono la partita delle 18.30 di campionato per 0-0. Pareggio a reti bianche allo Stadio Olimpico casa dei granata.

DELUDENTE – Delude il match delle 18.30 dello Stadio Olimpico di Torino. I granata pareggiano per 0-0 contro il Verona senza risultare mai veramente pericolosi. La squadra di Ivan Juric non fa il salto di qualità e non sale in classifica quando ne potrebbe approfittare con una sfida alla portata. Il Torino soffre le partite contro le più piccole e il trend non si arresta in giornata. Pochissime emozioni, Verona che si accontenta di un punto prezioso in trasferta salendo a quota 8 in classifica.