Sarri: «Il Bologna ha battuto l’Inter, di livello. Punto Lazio serio»

Sarri analizza il punto conquistato dalla Lazio a Bologna, che non è comunque valso il sorpasso sull’Inter al secondo posto (vedi articolo). Su DAZN, l’allenatore biancoceleste preferisce sottolineare il valore degli avversari.

PAREGGIO ACCETTATO – A Maurizio Sarri non dispiace lo 0-0 di Bologna, nonostante la Lazio non abbia superato l’Inter restando a -1. L’allenatore biancoceleste dà un giudizio: «Al di là del punto o meno è la prestazione che secondo me è stata seria. Una squadra bella, ordinata e attenta, che ha fatto calcio per ottanta metri. Potevamo concludere di più, abbiamo avuto tre occasioni abbastanza nitide. Però se devo parlare della prestazione è da squadra seria, applicata e attenta che vuole arrivare all’obiettivo. C’era un avversario forte che ribatteva colpo su colpo, però questo lo sapevamo perché loro negli ultimi due mesi hanno fatto un passo avanti enorme. Al di là dell’ultima sconfitta venivano da sei risultati utili: hanno vinto a Firenze e qui con l’Inter, erano stati premiati anche dai risultati. Guardandolo ho avuto un’impressione di squadra di ottimo livello».