Dal Bologna finalmente favore all’Inter: nega il sorpasso alla Lazio

Il Bologna, che storicamente non ha certo fatto favori all’Inter (l’ultima volta tredici giorni fa), evita quantomeno il sorpasso della Lazio. Al Dall’Ara finisce 0-0 con occasioni soprattutto di marca rossoblù e nel primo tempo.

NIENTE SORPASSO – Inter che resta sopra la Lazio, anche se solo di un punto. Contro il Bologna al Dall’Ara finisce 0-0 ed è un pari che va preso in maniera positiva. Prima occasione di rilievo al quarto d’ora per Pedro, con un tiro fuori di pochissimo. Il Bologna si mangia l’1-0 al 28’, con un cross di Georgios Kyriakopoulos per il colpo di testa a botta sicura di Lewis Ferguson sul palo. Poi è Lukasz Skorupski a salvare due volte i rossoblù sulla stessa azione, fermando Luis Alberto prima e Felipe Anderson poi. In apertura di ripresa ancora Kyriakopoulos vicino al gol, con un sinistro di un soffio a lato sfiorando il palo alla sinistra di Ivan Provedel. Dopo un’ora di gioco a buon livello la partita perde d’intensità col passare dei minuti, anche se le occasioni migliori sono del Bologna. Musa Barrow ci prova un’infinità di volte, ma quasi sempre senza beccare la porta. A dieci minuti dalla fine però va vicinissimo all’incrocio, con un destro dai venticinque metri che quasi becca il bersaglio grosso.