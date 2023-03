Condò: «Porto-Inter da chicca ad ancora di salvezza. Speranza»

Porto-Inter diventa una partita determinante per la stagione della squadra di Inzaghi, dopo il terribile ennesimo scivolone contro lo Spezia ieri. Condò, da Sky Calcio – L’Originale, segnala il valore del match del Dragao.

MOMENTO CHIAVE – L’Inter è attesa da una partita decisiva, quella di martedì col Porto. Per Paolo Condò martedì al Dragao servirà dare un segnale: «Siamo al fronte. Rischio di risultato fatale per Simone Inzaghi? Speriamo chiaramente di no, speriamo che l’Inter si unisca al Milan e poi al Napoli nei quarti di finale di Champions League. Però è chiaro che questa, da chicca della stagione, è diventato l’ancora di salvezza dopo l’ottava sconfitta in campionato».