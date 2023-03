Matri: «Per la Lazio come una sconfitta, dopo KO dell’Inter. Rischia»

Matri boccia la Lazio che stasera ha pareggiato 0-0 a Bologna (vedi articolo). L’ex attaccante biancoceleste, nel post partita su DAZN, indica un’occasione persa da parte della squadra di Sarri rimasta sotto l’Inter in classifica.

SORPASSO MANCATO – Pericolo scampato per la squadra di Simone Inzaghi, grazie a Thiago Motta. Alessandro Matri segnala i risvolti dello 0-0 di Bologna: «È un po’ una sconfitta per la Lazio, visto ieri il risultato dell’Inter. Per me oggi era troppo importante vincere: si assicurava il secondo posto, giovedì c’è una partita importante. E vincere oggi permetteva di avvicinarsi a uno dei primi quattro, che ricordiamo che questa lotta è sempre più accesa. Chi è che rischia di restare fuori dalle prime quattro? La Lazio».