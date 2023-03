VIDEO – Napoli-Atalanta 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Atalanta, anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



INARRESTABILI – Napoli-Atalanta 2-0 nell’anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. Dopo il KO con la Lazio il Napoli si risolleva subito. Battuta l’Atalanta, la capolista è ora a +18 sull’Inter seconda e sempre più vicina a vincere il campionato. Semina il panico già al 27’ Khvicha Kvaratskhelia, con doppio dribbling e intervento di Juan Musso. Il portiere dei bergamaschi è decisivo anche al 41’ su un tiro a botta sicura di Matteo Politano. A inizio ripresa ci prova addirittura in rovesciata Victor Osimhen, ma Musso para facilmente. All’ora di gioco l’Atalanta crolla, ma a causa di una magia: Osimhen serve Kvaratskhelia, incredibile doppio dribbling e destro potentissimo sotto la traversa per l’1-0. Gol clamoroso del georgiano, di gran lunga il miglior giocatore di questa Serie A. Il Napoli la chiude al 77’, con un colpo di testa di Amir Rrahmani su calcio d’angolo dalla destra. L’Atalanta non molla comunque fino all’ultimo, tanto che all’83’ Pierluigi Gollini (sostituto di Alex Meret infortunatosi nel riscaldamento) si deve opporre a Matteo Ruggeri. Ma contro questo Napoli nessuno o quasi può salvarsi.

Video con gli highlights di Napoli-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.