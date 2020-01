Sarri: “Acquisti Inter? Non hanno bisogno di venire a prendere la Juventus”

Sarri ha parlato a Rai Sport nel post partita di Juventus-Udinese 4-0 di Coppa Italia (vedi articolo). Il tecnico bianconero ha risposto a una domanda di Marco Civoli sul mercato dell’Inter: ecco cosa pensa dei possibili rinforzi nerazzurri.

DUELLO CONTINUO – Maurizio Sarri, dopo Juventus-Udinese, risponde a una domanda sul mercato… dell’Inter: «È normale che provino di tutto. Non hanno neanche bisogno di venirci a prendere, è un campionato punto su punto in questo momento. Non è che c’è un divario di classifica, siamo sempre stati un punto avanti e un punto indietro, quindi il campionato è in pieno equilibrio. È normale che l’Inter tenti di tutto per andare al top, ma non è che noi ci dobbiamo preoccupare di questo o dobbiamo pensare a questo. Noi dobbiamo pensare a migliorare, perché la sensazione è che spesso abbiamo margini di miglioramento ancora».