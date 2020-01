Di Marzio: “Eriksen, ecco perché Ausilio non si espone. Spinazzola-Inter…”

Ausilio è appena tornato a Milano da Londra, dopo la missione per Eriksen (vedi articolo). Gianluca Di Marzio, nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha subito aggiornato su quanto successo, dopo il precedente aggiornamento (vedi articolo). In chiusura ha anche riepilogato sull’operazione con la Roma per Spinazzola.



SVILUPPI DI SERATA – Gianluca Di Marzio fa il resoconto sull’Inter: «Perché Piero Ausilio non si espone su Christian Eriksen? Quando le operazioni non sono chiuse, finché non sono chiuse la dimostrazione è proprio lo scambio fra Leonardo Spinazzola e Matteo Politano. Con le visite già fatte e le immagini mancano ancora le firme, ci sta che i dirigenti tengano un profilo basso. Il calciomercato insegna a tutti che le situazioni cambiano repentinamente. Domani mattina Spinazzola dovrà rispondere a un test di condizione, per verificare la condizione fisica. Antonio Conte vuole un giocatore pronto per farlo giocare domenica, le visite mediche le ha superate così come Politano. L’Inter vuole far sottoporre Spinazzola a questo test, ha provato anche a cambiare le condizioni ma ha trovato un muro della Roma. L’accordo è stato trovato con prestito con obbligo di riscatto, scambio dei due cartellini valutati attorno ai venticinque milioni di euro. C’è stata un po’ di tensione, ma la speranza è che domani mattina si possa chiudere».