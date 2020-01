Eriksen, distanza Inter-Tottenham non enorme: ecco come chiudere...

Eriksen, distanza Inter-Tottenham non enorme: ecco come chiudere – Rai

Eriksen è il nome principale su cui ruota il mercato dell’Inter, con Ausilio appena tornato da Londra (vedi articolo). Il giornalista Ciro Venerato, nel post partita di Juventus-Udinese di Coppa Italia su Rai Sport +, ha parlato di come i nerazzurri vogliono chiudere col Tottenham.

IN CHIUSURA – Christian Eriksen, secondo Ciro Venerato, sarà un nuovo giocatore dell’Inter. La richiesta del Tottenham per farlo partire a gennaio è di venti milioni di euro, a fronte di un’offerta di dodici. Per arrivare a un accordo è presumibile l’inserimento di bonus, che colmino o avvicinino la cifra voluta dagli Spurs. Per il danese già pronto un contratto quadriennale da sette milioni di euro a stagione. Eriksen ha raggiunto l’intesa con l’Inter la scorsa settimana, nei prossimi giorni si proverà a chiudere.