Sarri: «Nel 2020, Lazio a -1 e alla Juventus mi dissero di pensare all’Inter!»

Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Cluj. Il tecnico ha ripreso un aneddoto dei suoi tempi alla Juventus quando vinse lo Scudetto battagliando con Inter e biancocelesti

AI TEMPI BIANCONERI − La Lazio domani giocherà col Cluj in Conference League. Curiosa la domanda di un giornalista per Maurizio Sarri, ovvero che negli ultimi 15 anni la Lazio si è qualificata una sola volta in Champions League, nel 2019, guarda caso dopo essere uscita dall’Europa League per mano del club rumeno. La risposta del tecnico biancoceleste: «Spero di non andare fuori. Ogni anno fa storia a sé, difficile andare a ripescare cose di questo tipo. Ti racconto cosa successe quando ero alla guida della Juventus. Nel momento in cui la Lazio era dietro di noi di un punto o due, quando venne fuori il calendario nuovo, i dirigenti della Juventus mi dissero concentrati sull’Inter e scordati della Lazio perché non ce la può fare».