Sanchez in Parma-Inter poco brillante nel gioco, ma decisivo coi gol

Alexis Sanchez

In Parma-Inter Alexis Sanchez ha giocato una partita all’opposto rispetto alle sue abitudini: fuori dal gioco, ma decisivo ina area avversaria.

GARA ALL’OPPOSTO – Alexis Sanchez contro il Parma ha giocato una partita decisamente inusuale per i canoni a cui ha abituato in maglia Inter. Il cileno infatti è sempre stato un’importante collegamento tra centrocampo e attacco, con continui movimenti incontro a facilitare il gioco. Questo lavoro quasi da trequartista però lo ha praticamente tolto dall’area avversaria, limitando la sua efficacia in termini di gol. Coi gialloblù è andato tutto al contrario.

POCHISSIMI TOCCHI – Dal punto di vista del gioco il numero 7 probabilmente ha giocato la sua peggior partita in maglia Inter. Pochi tocchi, ancora meno passaggi. Ecco la sua mappa dei primi presa da Whoscored:

Una presenza sostanzialmente impalpabile, con 23 tocchi e 13 passaggi (la sua media è di 19). Confrontate il tutto coi suoi numeri nel derby di Coppa Italia, per fare un esempio. Particolarmente negativo il suo primo tempo. In quella frazione i suoi tocchi sono stati appena 10, in 45 minuti pieni. Sanchez non ha fatto da collegamento col centrocampo, anzi è risultato essere il giocatore in assoluto più isolato.

DOPPIETTA DECISIVA – A fare da contraltare a tutto questo i gol. Arrivati nel secondo tempo, quando si è svegliato dal torpore come dimostrano i 13 tocchi arrivati in una mezz’ora. I gol nel calcio non sono mai un dettaglio. Soprattutto perché Sanchez ha segnato una doppietta in una gara vinta 2-1. Ora è a tre reti consecutive, e con queste ha superato il suo totale del 2019-2020. Una bella iniezione di fiducia per un giocatore che in maglia Inter non è mai riuscito a trovare un vero feeling con la rete.