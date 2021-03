Sconcerti: Â«Conte sicuro di sÃ©, allenatore colto come Bearzot e Lippi!Â»

Sconcerti: «Conte sicuro di sé, allenatore colto come Bearzot e Lippi!»

Mario Sconcerti

Sconcerti, giornalista del “Corriere della Sera”, nel suo editoriale su “Calciomercato.com” ha parlato dell’intervista pubblicata la scorsa settimana ad Antonio Conte e raccontando le sue impressioni in merito al tecnico dell’Inter.

ALLENATORE COLTO – Sconcerti nel suo editoriale ha parlato di Antonio Conte dentro e fuori in campo: «Un uomo sicuro di sé, una tranquillità ragionata, spiegata, non solo istintiva. Non rinnega i suoi dopo partita, la sua versione sempre un po’ al limite, spesso litigiosa. Fa però capire che dietro c’è molto di più. Non è corretto prendere un momento di stress per giudicare una persona. Devo dire che quella ventina di volte che mi era capitato di incontrarmi con lui nella vita o per mestiere, avevo avuto la sensazione di questa diversa profondità che non quadrava con l’estremismo da panchina. Ho trovato adesso la conferma che Conte è un tecnico poco calciatore, direi un tecnico che va molto oltre le impressioni e la gestione del campo. Uno che ama fare molto e che si giudica ogni volta. Mi viene un termine atipico per il calcio: mi è sembra un allenatore colto, come forse prima in forma diversa avrei detto solo di Bearzot, Liedholm e Lippi».

Fonte: Calciomercato.com – Sconcerti.