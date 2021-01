Sanchez in Inter-Milan prende in mano il gioco: Ã¨ il regista avanzato

Sanchez in Inter-Milan prende in mano il gioco:...

Sanchez in Inter-Milan prende in mano il gioco: è il regista avanzato

Sanchez Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Alexis Sanchez in Inter-Milan ha giocato di fatto da regista offensivo. I numeri nel derby di Coppa Italia confermano la sua centralità.

REGISTA OFFENSIVO – Alexis Sanchez nel derby di Coppa Italia è stato un fattore decisivo per il gioco nerazzurro. In Inter-Milan il cileno ha di fatto preso in mano la fase offensiva, gestendo tutto dalla trequarti in su. Un deciso merito in una partita in cui la squadra di Conte ha creato tiri a pioggia.

NUMERI MONSTRE – Questa è la heatmap del numero 7 presa da SofaScore:.7

Sanchez ha svariato su tutto il fronte offensivo, trovandosi spesso sulla trequarti a cercare spazi per facilitare il giro palla. Con 78 palloni toccati è stato il terzo della squadra, dietro a Barella e Brozovic. Da questi sono arrivati 47 passaggi, di cui 41 giocati in avanti. Alexis è anche secondo dietro ancora a Barella per passaggi riusciti sulla trequarti, con 26.

TENDENZA MIGLIORATA – Sanchez ha sempre messo in mostra doti simili nella sua esperienza in nerazzurro. Più che la punta fa il rifinitore, il trequartista. Quando sta bene fisicamente il gioco dell’Inter migliora notevolmente. Con lui in campo la palla si muove di più e meglio. In Coppa Italia però è andato oltre, fornendo una prestazione da regista offensivo di livello.