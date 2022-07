Sanchez, così l’ex CT Cile Azkargorta: «Giocatore d’élite, lotti per questo»

Alexis Sanchez lascerà l’Inter in questa sessione di mercato, troppi i sette milioni di ingaggio per le casse nerazzurre (vedi articolo). L’ex CT del Cile Azkargorta lo esalta

GIOCATORE IMPORTANTE − Xabier Azkargorta non ha dubbi sull’attaccante dell’Inter: «Ogni volta che Alexis Sanchez prende la palla, può inventare qualcosa. È un giocatore d’élite, deve lottare per questo. Avrà tempo per lasciarlo alle spalle il calcio giocato e diventare un allenatore o qualunque cosa voglia fare. Ma al momento è un giocatore d’élite, deve lavorare duro e bisogna aiutarlo insieme». Le sue parole al PM di Al Aire Libre.