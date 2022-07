VIDEO – Lens-Inter 1-0, gol e highlights della partita amichevole

Lens-Inter è finita 1-0, terza amichevole della squadra di Inzaghi nel precampionato della stagione 2022-2023: ecco il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stade Félix Bollaert.



SCONFITTA ALLA FINE – Lens-Inter 1-0 nella terza amichevole precampionato. Arriva un KO all’ultimo per l’Inter nella trasferta in Francia, dopo una partita molto tirata. Primo tempo avaro di emozioni, con i due attaccanti Joaquin Correa ed Edin Dzeko che non si mettono mai in mostra. Chi fa invece bene è Samir Handanovic, bravo a evitare il gol del Lens in due occasioni. A inizio ripresa (55’) angolo dalla destra, colpo di testa di Dzeko e parata di Brice Samba. Entrano (fra i tanti) Romelu Lukaku e Lautaro Martinez e subito si fanno notare, col primo che va via a Kevin Danso e mette in mezzo per la girata alta col destro del secondo. A un quarto d’ora dal termine cross basso di Valentino Lazaro e Samba tocca quanto basta per negare il tap-in a Lukaku. Lautaro Martinez quattro minuti dopo ha la palla buona per lo 0-1, ma il suo tocco col destro è parato da Samba. Il Lens si fa notare poco nella ripresa, ma quando lo fa colpisce: al 90’ angolo da destra, Lois Openda gira senza nemmeno troppa convinzione ma riesce a trovare una parabola stranissima. Alex Cordaz, entrato poco prima per Handanovic, rimane fermo a guardare e l’1-0 diventa realtà. Senza più tempo per recuperare.

Di seguito il video con la sintesi di Lens-Inter dal canale ufficiale YouTube della società.