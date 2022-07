Bosz avvisa: «Da domani un Lione diverso! Non si può perdere 5-0 così»

Peter Bosz, tecnico del Lione, oggi non ha digerito la pesante sconfitta maturata in amichevole contro il Willem II (vedi notizia). La prossima settimana i francesi sfideranno l’Inter a Cesena.

PESANTE SCONFITTA – Peter Bosz non è per niente contento della pesante sconfitta contro la squadra di seconda categoria olandese: «Non si può perdere 5-0 contro una squadra come il Willem II. Ma questa è una sconfitta meritata. Siamo stati pessimi, abbiamo giocato molto male. Quando perdi 3-0 nel primo tempo, devi avere l’orgoglio che ti spinge a recuperare nel secondo tempo. Oggi non è stato così. È un problema di volontà. Da domani vedremo un Lione diverso da quello visto oggi».

Fonte: ol.fr