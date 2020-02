San Valentino nerazzurro, festeggia Eriksen: primo compleanno all’Inter!

Condividi questo articolo

San Valentino da quest’anno in casa Inter significa anche buon compleanno Eriksen! Il neo centrocampista nerazzurro compie gli anni proprio nella giornata dedicata agli innamorati

AMORE RECIPROCO – Nasce a Middelfart – in Danimarca – giusto 28 anni fa. È il 14 febbraio 1992 quando Christian Eriksen viene alla luce. Mai giorno fu più adatto per un ragazzo che fa dell’amore per il calcio il suo pane quotidiano. Nasce nel giorno di San Valentino, il giorno degli innamorati. E i tifosi dell’Inter in appena due settimane si sono già innamorati del centrocampista danese arrivato dal Tottenham. In attesa di festeggiare insieme il primo gol in maglia nerazzurra, dopo lo spettacolare incrocio dei pali colpito su punizione nel Derby di Milano, auguriamo a Eriksen di festeggiare un felice ventottesimo compleanno. Il primo (di tanti) in maglia nerazzurra.

Buon compleanno dalla Redazione di Inter-News.it, Chris!